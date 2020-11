Villaggio Santa Rosalia, rapinatori armati assaltano portavalori: bottino 100 mila euro

Assaltato un portavalori nella zona del Villaggio Santa Rosalia. Tre rapinatori armati sono entrati in azione questa mattina, intorno alle 9.20, in via Calogero Nicastro, davanti ai primi clienti in coda per fare qualche operazione allo sportello. I banditi avrebbero atteso che le guardie giurate della Sicurtransport prelevassero i contanti da una filiale delle Poste e ne avrebbero aggredito una riuscendo a portare via il bottino - che ammonterebbe a oltre 100 mila euro - e una pistola prima di scappare.

A lanciare l'allarme sarebbero state le stesse guardie giurate. Sul posto sono intervenute numerose volanti di polizia e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi. Lungo la via di fuga infatti la banda si sarebbe sbarazzata di una pistola che, a prima vista, sembrava un'arma giocattolo senza tappo rosso. Gli investigatori hanno avviato le ricerche in zona ma i rapinatori hanno avuto il tempo di fare perdere le proprie tracce. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e di alcuni negozi che si trovano nelle vicinanze.