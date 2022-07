Assalto in via Pitrè, giovane armato di taglierino minaccia e rapina un benzinaio

Preso d'assalto un distributore di carburante in zona Altarello. Un rapinatore è entrato in azione sabato in via Pitrè dove ha minacciato il benzinaio, gli ha puntato contro un taglierino e lo ha costretto a consegnargli l'incasso, pari a circa 300 euro. Poi sarebbe salito a bordo di uno scooter per scappare in direzione Boccadifalco e fare perdere le proprie tracce.

La vittima, dopo la fuga del rapinatore, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle volanti. I poliziotti hanno ascoltato il racconto del benzinaio e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato qualche dettaglio utile. Un episodio simile si era verificato ad aprile, sempre in via Pitrè. In quell'occasione due rapinatori erano riusciti a impossessarsi di circa 500 euro.

Più recentemente, invece, a finire nel mirino con maggiore frequenza sono stati i supermercati di mezza città. L'ultimo colpo è stato messo a segno pochi giorni fa al Paghi Poco di via Eugenio l'Emiro, alla Zisa. La settimana precedente invece i rapinatori avevano fatto irruzione all'Ard di via Beato Angelico e al Conad di via Ferdinando Di Giorgi, nel quartiere Uditore.