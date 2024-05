Rapina in una pompa benzina di corso Calatafimi, incastrati dalle tracce sulle sigarette: tre arresti

Incastrati dalle tracce lasciate sui mozziconi di sigarette lasciati all'interno dell'auto usata per compiere l'assalto. La polizia ha arrestato tre palermitani, G.S.C., di 29 anni, I.A., di 39 anni, e D.L.G., di 59 anni, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso e ricettazione. I fatti risalgono al dicembre 2022 quando il commando entrò in azione in una pompa benzina di corso Calatafimi.

Due dei tre uomini con il volto travisato e dietro minaccia, si fecero consegnare da un addetto del distributore, la somma di 13.500 euro appena prelevati dalle casse self service, per poi darsi alla fuga a bordo di una Fiat Panda, risultata rubata qualche giorno prima, guidata dal terzo complice e rinvenuta in stato di abbandono al Villaggio Santa Rosalia, subito dopo la rapina.

A eseguire il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip, sono stati gli agenti della squadra mobile, sezione Reati contro il patrimonio, . Le indagini hanno visto collaborare in sinergia i poliziotti della mobile palermitana e i colleghi del gabinetto regionale di polizia scientifica Sicilia Occidentale.

Il lavoro degli agenti si è giovato di importanti riscontri investigativi, supportati da analisi. Essenziale si è, infatti, rilevata l'analisi delle tracce biologiche repertate all'interno dell’abitacolo del mezzo, usato per compiere l’assalto, in particolare sulle cicche di sigarette che hanno consentito di risalire al Dna di due dei tre sospettati. Il resto lo ha fatto la ricognizione dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli di pertinenza del distributore che quelli della zona che hanno consentito di ricostruire minuziosamente le fasi antecedenti e susseguenti il compimento della rapina.

Sono stati infatti le immagini a fornire alcuni particolari fondamentali ai fini dell’identificazione dei presunti autori: dagli indumenti indossati alle caratteristiche fisiche, (poi corrispondenti alle descrizioni fornite dalla vittima), nonché il percorso effettuato per guadagnare la fuga verso il Villaggio Santa Rosalia. Due dei tre presunti responsabili, rintracciati dagli investigatori della mobile sono stati condotti, al termine delle formalità di rito,al Pagliarelli, mentre il provvedimento a carico del terzo, I.A., è stato notificato in carcere dai poliziotti, poiché l'uomo era già detenuto per un altro reato.