Puntarono una pistola alla testa di un giovane per rubargli il borsello: condannati due rapinatori

Avevano bloccato un giovane in via Roma e gli avevano puntato una pistola alla testa per farsi consegnare il suo borsello. In prima battuta i due rapinatori erano riusciti ad allontanarsi, ma la vittima aveva chiesto aiuto ai carabinieri che erano riusciti a rintracciarli. Adesso Davide Turdo e Lorenzo Sportaro, che per la vicenda erano stati arrestati, sono stati condannati definitivamente a 4 anni e 10 mesi di reclusione dalla seconda sezione della Cassazione.

Il collegio presieduto da Sergio Beltrani ha così confermato la sentenza già emessa con il rito abbreviato dalla Corte d'Appello, il 14 aprile dell'anno scorso. La rapina era avvenuta il 2 febbraio del 2022 e i due imputati erano stati bloccati dai militari. Una parte della refurtiva era stata riconsegnata al giovane derubato.

Turdo e Sportaro avevano ammesso le loro responsabilità e hanno fatto ricorso in Cassazione perché ritenevano insussistente l'aggravante del travisamento: Sportaro indossava solo un berretto di lana in testa e l'altro aveva il cappuccio del suo giubbotto. Per le loro difese questo non sarebbe stato sufficiente ad impedirne il riconoscimento.

La Cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso, rimarcando che "è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo - appunto - a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa" perché sussista l'aggravante del travisamento. Per i giudici, inoltre, è stato corretto non riconoscere le attenuanti generiche ai due anche perché le loro ammissioni rispetto ai fatti non hanno dato alcun contributo alle indagini: non solo gli imputati erano stati bloccati subito dai carabinieri, ma la rapina era stata pure ripresa da alcune telecamere di sorveglianza.