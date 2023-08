Il colpo con la bomba per rapinare un supermercato di via Sciuti, annullata l'ordinanza a un indagato

Era stato sottoposto all'obbligo di dimora a Palermo perché, secondo la Procura, avrebbe aiutato uno dei presunti autori della rapina al Penny Market che si trova al civico 110 di via Sciuti dello scorso 27 dicembre - quella in cui era stata fatta saltare per aria la cassa continua blindata e che aveva fruttato 18 mila euro - a nascondersi dopo il colpo. Adesso per il tribunale del Riesame ha deciso di annullare per carenza di gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza di custodia cautelare emessa per V. T., 31 anni, il 14 luglio.

I giudici hanno accolto le tesi dell'avvocato Fabio Trombetta, che difende l'indagato e che ha messo in luce sia che questi non sarebbe stata a conoscenza che Emanuele Amico - arrestato perché ritenuto uno degli autori della rapina - avrebbe preso parte al colpo. Per la Procura V. T. avrebbe permesso ad Amico di nascondersi prima a Lascari e poi di raggiungere il Trapanese.