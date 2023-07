La bomba per far saltare la cassa e rapinare un supermercato in via Sciuti: ci sono altri 3 indagati

Con due bombole avrebbero fatto saltare per aria la cassa continua blindata che si trovava davanti al Penny Market di via Sciuti 110, riuscendo a portare via 18 mila euro, lo scorso 27 dicembre, ed erano poi fuggiti con una Fiat 500 noleggiata appositamente per mettere a segno il colpo, provvedendo anche a nascondere con del nastro nero le due targhe della macchina. Dopo la condanna a 4 anni e 4 mesi, con l'abbreviato, di uno dei presunti membri della banda - il romano di 48 anni Fabio Fresilli - adesso è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altri tre complici, accusati a vario titolo di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento.

Gli indagati sono un altro romano di 42 anni (nato ad Anzio), Maurizio Allegri, per il quale il gip ha disposto il carcere, ma risulta latitante all'estero e la misura non è stata quindi ancora eseguita; in carcere è finito invece un palermitano di 52 anni, Emanuele Amico, che avrebbe pianificato l'assalto al supermercato, procurando anche le bombole e facendo poi da "palo", e un altro palermitano di 31 anni, V. T., sottoposto solo all'obbligo di dimora - che non avrebbe partecipato al furto ma avrebbe aiutato quello di 52 a nascondersi prima a Lascari e poi nel Trapanese.

Le indagini sono del nucleo operativo della Compagnia dei carabinieri di San Lorenzo, mentre subito dopo l'assalto era intervenuto il nucleo Radiomobile, che dopo lo scoppio aveva inseguito l'auto della banda, che non si era fermata all'alt, ed era persino andata a sbattere contro un'auto in sosta. Il bottino era stato comunque recuperato e restituito ai titolari del negozio ed era stato bloccato anche uno dei banditi (quello che è stato poi condannato).

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli indagati avrebbero tenuto sotto controllo diverse attività commerciali proprio con lo scopo di rapinarle durante il periodo natalizio, quando gli incassi aumentano.