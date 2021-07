Via dei Cantieri, assalto in parafarmacia: rapinatore fugge con un bottino di 200 euro

Un uomo con la mascherina e incappucciato ha fatto irruzione nell'attività che si trova all'angolo con largo Villaura. La settimana scorsa era stata rapinata un'altra attività dello stesso farmacista in via Cavour. Sui due episodi indagano i carabinieri

/ Via dei Cantieri

Tre rapine in due punti vendita diversi nell’arco di una settimana. Un uomo armato ha fatto irruzione venerdì pomeriggio nella parafarmacia di via dei Cantieri, all’angolo con largo Villaura, minacciando una delle dipendenti e scappando con un bottino di circa 200 euro. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Un’altra attività riconducibile allo stesso farmacista è stata rapinata la scorsa settimana in via Cavour. Anche in quell’occasione un uomo con il volto coperto da mascherina chirurgica e incappucciato è entrato nell’attività, ha minacciato i presenti e ha costretto una dipendente a consegnare l’incasso. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se fra i due colpi ci sia qualche collegamento o se si tratti di due episodi slegati fra loro.