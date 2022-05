Irrompono in una parafarmacia con un bastone, ma dipendenti e passanti mettono in fuga i rapinatori

Provano a rapinare una parafarmacia ma vengono messi in fuga dai dipendenti con il supporto di alcuni passanti che, per un soffio, non sono riusciti a bloccarne uno. E’ successo ieri a Ficarazzi dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver raccolto l’allarme lanciato dal titolare di un’attività di corso Umberto I.

Erano le 13 e la parafarmacia stava chiudendo i battenti per la pausa pranzo. "Sono entrati in due - spiega a PalermoToday uno dei lavoratori - e uno di loro aveva un bastone. Ci hanno minacciato e hanno provato a rubare l’incasso". Qualcosa però non sarebbe andata esattamente come previsto nei piani.

"Abbiamo reagito - continua - e uno è scappato subito. Con l’altro c’è stata una colluttazione durante la quale mi ha anche colpito, ma per fortuna sto bene. Poi alcuni passanti, sentendo le urla da fuori, sono intervenuti per darci manforte. Eravamo quasi riusciti a bloccarlo ma alla fine si è divincolato ed è riuscito a fuggire".

Nonostante il contatto ravvicinato nessuno sarebbe riuscito a notare qualche dettaglio utile per le indagini: "Purtroppo - conclude il lavoratore - aveva il volto coperto con mascherina, occhiali e cappuccio". I carabinieri hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona che potrebbero risultare utili per rintracciare i responsabili.