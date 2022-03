Assalto in via Libertà, minaccia una commessa e rapina il negozio Tommy Hilfiger

Rapina da Tommy Hilfiger in via Libertà. E’ successo sabato, intorno alle 19.15, quando uomo armato di taglierino ha fatto irruzione nel negozio di abbigliamento che si trova all’altezza di via Mazzini. Dopo essere entrato, l'uomo si è diretto verso una delle casse, ha minacciato una commessa e l’ha costretta a consegnare contanti per circa 300 euro. Poi è scappato facendo perdere le proprie tracce, forse a bordo di uno scooter. Sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videsorvglianza.

Dieci giorni fa un altro negozio di abbigliamento è finito nel mirino di un rapinatore, Giglio boutique di piazza Croci. Secondo quanto ricostruito un uomo, durante l’orario di apertura, è entrato nell’attività cercando di non dare nell’occhio. A quel punto, approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti, ha puntato dritto verso una borsa in esposizione del valore di 1.800 euro, l’ha afferrata ed è scappato a piedi in direzione di Borgo Vecchio. Non si esclude però che con lui ci fosse anche un complice.

Quello stesso giorno la polizia ha bloccato una ragazza di 27 anni accusata di una trentina di furti fra smartphone e portafogli nei locali del centro. Con il suo fermo molti commercianti, convinti che fosse proprio lei la “ladra di cellulari”, hanno tirato un sospiro di sollievo. Il giorno successivo, però, è stato un registrato un altro colpo con le stesse modalità. Un uomo ha preso di mira il negozio di abbigliamento Max Mara di via Libertà, rubando due tablet aziendali. Sui tre episodi indaga la polizia.