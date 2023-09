Assalto in via Ernesto Basile, rapinatori fuggono con soldi e sigarette elettroniche

Avrebbero fatto irruzione in un negozio portando via contanti e sigarette elettroniche. Una rapina è stata messo a segno tre giorni fa in via Ernesto Basile dove tre uomini, a volto coperto e armati di coltello, hanno minacciato il lavoratore presente dentro "Smile smoke" facendosi consegnare 200 euro e una serie di dispositivi. Dopo la fuga della banda la vittima ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile. I militari hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e dalle altre installate in zona e hanno avviato le ricerche. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione Palermo Oreto.

Circa una settimana fa i rapinatori hanno colpito il distributore Q8 di viale Regione, poco prima dell'ingresso dell'autostrada Palermo-Catania. Due uomini incappucciati hanno minacciato l'addetto al rifornimento e lo hanno costretto a svuotare le tasche e consegnare i soldi custoditi in cassa. Poi la fuga. Gli investigatori della polizia che hanno acquisito i primi elementi e avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili. Pochi giorni fa invece la polizia ha arrestato tre persone accusate di essere gli autori di una serie di rapine messe a segno in diverse farmacie sparsi tra i quartieri Cep e Borgo Nuovo.