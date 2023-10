VIDEO | Via Dante, negoziante cinese aggredito e preso a martellate in testa

Hanno atteso che non ci fossero altri clienti attorno, si sono avvicinati a lui per convincerlo ad aprire la cassa e, al suo diniego, lo hanno preso a martellate in testa. E' successo lunedì pomeriggio in un negozio di via Dante gestito da un commerciante cinese che, dopo aver messo in fuga gli aggressori, è scappato verso la vicina clinica Noto per rifugiarsi e farsi medicare in attesa dell'ambulanza. L'uomo, con un trauma cranico e altre ferite, è stato portato dal 118 al Policlinico dov'è stato ricoverato.

A raccontare quel minuto e mezzo di pura violenza sono i video ripresi dal circuito interno di videosorveglianza. Le immagini mostrano i due rapinatori mentre si avvicinano alla cassa e al commerciante che sa preparando le etichette coi prezzi da applicare ai prodotti. Si fermano accanto vicino a lui, osservano la situazione ed entrano in azione dopo essersi scambiati un gesto d'intesa. Quindi girano dietro il bancone e minacciano il commerciante che, con il suo italiano stentato, si oppone alla richiesta.

E' bastato questo per scatenare la furia degli aggressori che a quel punto lo bloccano, gli sbattono la testa contro il bancone e lo prendono a pugni sotto gli occhi della moglie che prova a fermarli parando qualche colpo. Improvvisamente uno di loro - come mostrano ancora le immagini - afferra un martello, forse trovato all'interno del negozio stesso, e colpisce quattro volte il commerciante procurandogli una profonda ferita. Poi la fuga.

"E' arrivato da noi - racconta a PalermoToday un lavoratore della clinica Noto - ancora provato per l'accaduto. Aveva sangue ovunque. Cercava aiuto. Gli abbiamo prestato le prime cure e abbiamo chiamato l'ambulanza". Il commerciante cinese è stato quindi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno portato al Policlinico dove i medici hanno eseguito ulteriori accertamenti. Si attende che il commerciante, ancora sotto choc per l'accaduto, formalizzi la denuncia e fornisca le immagini riprese dalle telecamere.