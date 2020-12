Rapinatori armati assaltano negozio di abbigliamento La Malfa 14

Sono entrati armati di pistola e cattive intenzione e sono usciti pochi minuti dopo con il bottino. Due rapinatori hanno fatto irruzione oggi pomeriggio, intorno 20, nel negozio di abbigliamento La Malfa 14 di via Ugo La Malfa. Si sono diretti verso i registratori di cassa, hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i contanti prima di scappare.

Ancora sotto choc per la rapina, i commessi hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine contattando il numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno raccolto le prime informazioni dai testimoni, fra i quali anche alcuni clienti. Resta da quantificare con precisione il bottino del colpo che ammonta comunque a oltre mille euro.

Sembra che i due malviventi siano scappati a bordo di una Fiat 500L in direzione del centro meccanizzato postale. Non è da escludere che alla guida ci fosse un'altra persona, rimasta sul mezzo con il motore acceso e pronto per la fuga. Al vaglio le immagini dell'impianto interno di videosorveglianza di cui è dotata l'attività commerciale.

Tra giovedì e sabato scorsi sono state messe a segno altri cinque colpi. Nel mirino tabaccherie, profumerie, supermercati, farmacie e parafarmacie: rapinatori non risparmiano niente e nessuno, da una parte all'altra della città.