Via Marchese di Roccaforte, rapinatore svuota la cassa del negozio Intimissimi

Un uomo è entrato nel punto vendita, ha minacciato una dipendente facendo intendere di essere armato e ha portato via 375 euro in contanti. Sull'episodio indagano i carabinieri

Ha fatto irruzione in un negozio di biancheria intima, ha minacciato una dipendente e l'ha costretta a svuotare la cassa. Un rapinatore dell'età apparente ha colpito sabato pomeriggio, poco dopo le 17, nel punto vendita Intimissimi di via Marchese di Roccaforte. L'uomo, dell'età apparente di circa 40 anni, è riuscito a svuotare la cassa portando via 375 euro in contanti.

A lanciare l'allarme è stata la stessa dipendente quando il rapinatore era già scappato e aveva fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri che hanno ascoltato il racconto della vittima della rapina e acquisito alcuni video. Una delle telecamere di sicurezza installate nella zona immagini potrebbe aver inquadrato l'assalto e la fuga del bandito.