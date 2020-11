"La gente scappava via per la paura", rapinato il negozio Happy Casa del Centro Olimpo

Rapina ieri sera al negozio Happy Casa del Centro Olimpo. Tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e hanno portato via circa mille euro.

Tanta la paura tra i clienti presenti al momento della rapina. "Non appena i tre rapinatori hanno minacciato i cassieri - racconta chi si trovava al Centro Olimpo - c'è stato il fuggi fuggi. Abbiamo avuto molta paura, tante persone sono uscite via di corsa". Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per risalire ai tre autori, entrati con il volto coperto anche dalle mascherine.

Oltre ai dipendenti del negozio sono stati ascoltati alcuni testimoni.