Cronaca Pallavicino / Via Giuseppe Lanza di Scalea, 642

Assalto da Globo, rapinatori armati svuotano la cassa: bottino da 8 mila euro

Il colpo risale a venerdì, in via Lanza di Scalea. Ad entrare in azione una banda composta da tre uomini incappucciati, uno dei quali stringeva fra le mani una pistola. Sull'episodio indagano i carabinieri