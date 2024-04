Corso Tukory, rapina con pistola in un negozio di alimentari

I carabinieri stanno indagando su una rapina avvenuta in un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh in corso Tukory. A entrare in azione sono stati due malviventi che - armati di pistola - sono arrivati in sella a uno scooter, hanno minacciato i dipendenti e hanno portato via l’incasso. Poco dopo sono saliti sulla moto e fuggiti. Nella zona ci sono diverse telecamere che avrebbero ripreso il colpo. Le immagini degli impianti di videosorveglianza potrebbero dare una mano ai carabinieri che stanno effettuando le indagini. In quella strada nelle ultime settimane si sono ripetuti furti a negozianti e numerosi borseggi a turisti e residenti.