Rapina in via Bandiera, giovani incappucciati e armati assaltano un minimarket

Assalto in un minimarket nel centro storico. Tre giovani incappucciati e armati di pistola hanno rapinato due giorni fa un'attività che si trova in via Bandiera, non lontano da via Roma. Secondo quanto ricostruito il titolare, un commerciante del Bangladesh, sarebbe stato minacciato con l'arma e costretto a consegnare circa 200 euro. Preso il bottino, i banditi sarebbero scappati a bordo di due scooter. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona.

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa in corso Tukory. Nel mirino, anche in quel caso, un commerciante del Bangladesh minacciato da due persone che gli hanno puntato contro un'arma per fargli aprire la cassa e consegnare i contanti. Poi la fuga a bordo di una moto sfrecciata via in mezzo al traffico. Dopo l'allarme lanciato tramite il 112 sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno raccolto la denuncia dell'esercente e sequestrato i video ripresi dall'attività ma anche dalle altre telecamere installate nel quartiere.