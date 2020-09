"Dateci tutto": 5 giovani rapinati dopo una festa privata in via Resuttana

Cinque giovani rapinati dopo una festa. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Resuttana, davanti a un residence, dove un gruppetto di amici sarebbe stato minacciato da due banditi, uno dei quali armati di coltello. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia per ascoltare le vittime e cercare di ricostruire le varie fasi della rapina.

Secondo una prima ricostruzione i cinque ragazzi, alcuni dei quali minorenni, avevano partecipato a una festa in una villa privata. Mentre si trovavano fuori, intorno alle 3, due malviventi si sarebbero avvicinati con una scusa. Poi li avrebbero intimoriti costringendoli a consegnare loro contanti e smartphone prima di allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.

Nonostante lo shock le vittime sono riuscite a fornire agli agenti alcuni dettagli sui rapinatori, indicando inoltre la via di fuga. La polizia, acquisiti i primi elementi, ha avviato le indagini che presto potrebbero portare all'identificazione dei responsabili.