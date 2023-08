Rapina in via Marche, giovani fratelli minacciati e costretti a consegnare uno smartphone

Minacciati e derubati del cellulare. Pomeriggio di Ferragosto da dimenticare per due fratelli di 15 e 17 anni che ieri pomeriggio, come poi riferito alle forze dell’ordine, sono stati avvicinati in via Marche da due persone a bordo di uno scooter che li avrebbero e aggrediti e rapinati. Sull’episodio indagano i carabinieri che, dopo aver ascoltato i due giovani, hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori del colpo.

Secondo una prima ricostruzione i due fratelli stavano tornando a casa dopo una giornata trascorsa al mare. Mentre passeggiavano sono stati bloccati da due persone, entrambe con il volto coperto dal casco, che hanno costretto uno dei due a consegnare il suo smartphone. Nel tentativo di opporre resistenza, uno dei giovani è rimasto ferito a un braccio e per questo è andato in ospedale per farsi controllare.

Sfortunatamente nessuno dei due fratelli sarebbe riuscito a scorgere il modello dello scooter o il numero di targa del mezzo. Gli investigatori dell’Arma hanno però già acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere inquadrato tutta la scena o la via imboccata dai rapinatori per allontanarsi e fare perdere le proprie tracce.