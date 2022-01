Si finsero clienti e razziarono 25 mila euro di gioielli in un negozio di Partanna: 3 condanne

Si erano finti clienti ed avevano pure avviato una trattativa con la titolare della gioielleria per l'acquisto di alcuni preziosi. All'improvviso, però, si erano mostrati per ciò che erano effettivamente: una coppia di rapinatori. Avevano quindi immobilizzato la donna, l'avevano imbavagliata, legata con del nastro adesivo e poi chiusa in uno sgabuzzino, riuscendo a portare via gioielli per 25.500 euro, anche grazie all'aiuto di un "palo". I tre erano stati arrestati poche ore dopo il colpo e ora per loro diventano definive le condanne inflitte con il rito abbreviato.

La seconda sezione della Cassazione, presieduta da Luciano Imperiali, ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi di Angela Zito, 50 anni, della zona di Villagrazia, di Giuseppe Di Rosalia, di 24, e di Salvatore Bronte, di 53, entrambi della Kalsa. I due imputati dovranno scontare 6 anni di reclusione a testa, mentre la donna 4 anni e 8 mesi, così come stabilito nel 2020 dalla Corte di Appello, che aveva ridotto le pene inflitte dal gup in primo grado (8 anni e 8 mesi per Di Rosalia e Bronte, 8 anni per Zito). La Suprema Corte ha anche condannato i tre a versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

La rapina risale al 23 febbraio del 2018 ed era stata messa a segno alla "Mc gioielleria oreficeria" di via Porta di Mare, a Partanna. Gli imputati si erano presentati di buon mattino, all'apertura del negozio, in cui in quel momento c'era soltanto la titolare. Bronte e Zito avevano finto di voler acquistare qualcosa, mentre Di Rosalia era rimasto all'esterno del negozio. Ad un certo punto, la coppia aveva bloccato la proprietaria della gioielleria e iniziato a razziare i preziosi.

Una scena alla quale aveva assitito in diretta - seppure a distanza - il marito della vittima, grazie al sistema di videosorveglianza in grado di trasmettere le immagini altrove. L'uomo aveva subito chiamato la polizia e poi allertato due commercianti di via Porta di Mare perché corressero in soccorso della moglie. Cosa che avevano immediatamente fatto, ma il "palo", vedendoli arrivare, aveva a sua volta avvertito Bronte e Zito e il primo era uscito dal negozio brandendo una pistola scacciacani modificata, riuscendo così a farli allontanare.

I rapinatori avevano quindi portato via gli oltre 25 mila euro di gioielli e, assieme a due complici mai identificati, erano riusciti a scappare. La polizia li aveva però bloccati poche ore dopo, su un'auto, in via Rosario Nicoletti, ritrovando anche il bottino oltre a 600 euro in false banconote da 5 euro. I tre erano stati così arrestati e la refurtiva resituita ai titolari del negozio. Adesso per i rapinatori la condanna è diventata definitiva.