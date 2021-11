Via Ruggero Settimo: si finge un cliente, spintona una commessa e scappa con i gioielli

Si finge un cliente per rapinare una gioielleria in zona Politeama. E’ successo ieri mattina in via Ruggero Settimo. Un uomo con il volto coperto da occhiali da sole e mascherine è entrato da Stroili Oro, si è rivolto a una commessa chiedendole di mostrargli alcuni anelli e bracciali. La dipendente è andata nel magazzino, ha preso la merce e l'ha portati al potenziale acquirente.

Quest’ultimo, però, avrebbe recitato la parte ancora per pochi secondi prima di spintonare la commessa, prendere un paio di anelli, uscire dal negozio e poi correre in direzione di piazza Castelnuovo per fare perdere le proprie tracce. Ancora da quantificare con esattezza il bottino che ammonterebbe ad alcune centinaia di euro.

La vittima della rapina si è rialzata e ha chiamato subito il 112 chiedendo l’intervento delle volanti di polizia. Gli agenti arrivati nel negozio hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire all’identità del rapinatore.

Un episodio simile si è verificato nella stessa gioielleria a febbraio 2019. In quell’occasione un uomo era entrato da solo per un primo sopralluogo, così da studiare la merce esposta e l’eventuale presenza di telecamere. Poco dopo sarebbe tornato con un complice facendo intendere di essere interessato a fare acquisti.

Poco dopo avrebbero approfittato di un momento di distrazione, avrebbero preso alcuni gioielli per poi scappare verso il Politeama. In circa 24 ore i Falchi della squadra mobile sono riusciti a risalire a un 39enne che è stato sottoposto a fermo con l’accusa di avere rubato circa 40 fedi dorate per il valore di circa 2.500 euro.