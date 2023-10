Con un revolver in mano avrebbe fatto irruzione in una gioielleria di Menfi, puntando subito l'arma contro i dipendenti per tentare di rapinare l'attività commerciale. Un colpo fallito e che, grazie all'intervento dei carabinieri, ha fatto finire in carcere un palermitano disoccupato di 32 anni, Gaetano Lazzara.

L'episodio è avvenuto nella gioielleria Campo di via Inico, nel comune in provincia di Agrigento, intorno alle 19.15 di ieri (3 ottobre). Qualcuno, nonostante la paura vedendo l'uomo con la pistola in pugno, è riuscito a chiamare le forze dell'ordine che hanno bloccato l'indagato all'interno dell'attività commerciale. Di fronte ai militari, Lazzara si è subito arreso, senza opporre alcuna resistenza, né cercando di scappare.

Gli investigatori hanno disarmato l'uomo e sequestrato il revolver, con matricola abrasa, che era completo di 6 cartucce calibro 380. Il palermitano, dopo l'arresto in flagranza, è stato trasferito nel carcere di Sciacca dove attenderà l'udienza di convalida. La gioielleria finita nel mirino del palermitano in trasferta a luglio scorso aveva già subito una rapina: in tre riuscirono a portare via preziosi ed orologi dal valore di oltre 800 mila euro.

Fonte: Agrigentonotizie