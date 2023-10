L'assalto con pistola alla gioielleria di Menfi, per il palermitano scattano i domiciliari

Va ai domiciliari con il braccialetto elettronico Gaetano Lazzara, il palermitano di 32 anni accusato della tentata rapina aggravata alla gioielleria Campo di Menfi. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca, convalidando l'arresto per Lazzara, che è stato trovato in possesso di revolver, completo di sei cartucce calibro 380. I fatti risalgono alle 19.15 dello scorso martedì.

Ad arrestare in flagranza di reato il trentaduenne sono stati i carabinieri che ricevuta una segnalazione telefonica, da parte di un impiegato della gioielleria, sono arrivati in maniera fulminea in via Inico. Di fronte ai militari, Lazzara si è subito arreso, senza opporre alcuna resistenza, né cercando di scappare.

Intanto un'auto è stata ritrovata, nelle campagne di Menfi, completamente carbonizzata. Non ci sono ancora conferme istituzionali al riguardo, ma l'ipotesi che circola è che potrebbe trattarsi della macchina usata dai complici del palermitano trentaduenne, che è stato arrestato per la tentata rapina alla gioielleria Campo, per guadagnare la fuga.