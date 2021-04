Armati di pistola e incappucciati, in tre rapinano un furgone carico di sigarette allo Zen

I malviventi hanno bloccato e minacciato due corrieri in via Luigi Einaudi e in pochi minuti hanno svuotato il mezzo utilizzato per le consegne. Da quantificare il bottino che ammonterebbe a migliaia di euro. Sull'episodio indaga la polizia

Nuovo assalto a un carico di sigarette. Tre uomini armati hanno rapinato questa mattina in via Luigi Einaudi, allo Zen, due corrieri che stavano effettuando il consueto giro di consegne, non lontano da una rivendita che si trova. Ancora da quantificare con precisione il bottino che ammonterebbe però a diverse migliaia di euro. Sull’episodio indagano gli investigatori della polizia che, intervenuti dopo l'accaduto, hanno ascoltato il racconto delle vittime e avviato le ricerche in zona.

Secondo una prima ricostruzione uno dei malviventi avrebbe sorpreso i corrieri durante una sosta all'altezza di via Gino Zappa e li avrebbe minacciati tenendoli sotto tiro con una pistola. Il secondo si sarebbe occupato di svuotare il furgone caricando gli scatoloni pieni di sigarette su un altro mezzo, mentre il terzo sarebbe rimasto a bordo di un'auto, osservando l'operazione a distanza per garantire una via di fuga. Terminato il colpo si sono allontanati facendo perdere definitivamente le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i colleghi del commissariato San Lorenzo e il personale della squadra mobile. Gli investigatori hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere piazzate lungo le strade che i rapinatori potrebbero avere imboccato. Anche se in passato, a dirla tutta, è stato accertato per casi analoghi l’utilizzo di veicoli rubati che vengono sistematicamente "ripuliti" se non incendiati prima di essere abbandonati.