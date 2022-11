VIDEO | In bici assaltano furgone di tabacchi, poi gettano i cartoni nei cassonetti dell'immondizia: le immagini

La rapina messa a segno a settembre in via Gulì. A distanza di tre mesi sono finiti in manette due uomini. Incappucciati, avevano sorpreso due autotrasportatori durante il giro di consegne per poi portargli via quattro scatole di "bionde"