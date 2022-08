Bloccano un corriere che trasporta medicinali, lo sequestrano e gli rubano la merce

Sequestrano un autotrasportare e “ripuliscono” il suo furgone che trasportava medicinali prima di abbandonare la vittima per strada. Una rapina si è consumata ieri, intorno alle 12.30, in via Perpignano. Secondo una prima ricostruzione tre uomini, armati forse di taglierino, hanno bloccato un corriere durante un giro di consegne, per poi minacciarlo e costringerlo a salire a bordo di un’auto.

Due di loro si sarebbero messi alla guida del furgone, lo avrebbero portato in un luogo sicuro e poi lo avrebbero svuotato. Poi lo avrebbero lasciato dalle parti di via Padre Cangemi, ai Danisinni, dove è stato ritrovato dalla polizia. Una volta presa la merce e abbandonato il mezzo, i tre rapinatori si sarebbero ricongiunti e avrebbero liberato il corriere, che a quel punto ha potuto lanciare l’allarme e chiedere l’intervento della polizia.

Ai Danisinni sono intervenute le volanti dell’Ufficio prevenzione generale. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dell’autotrasportatore e acquisito le immagini di alcune telecamere che potrebbero avere immortalato l’assalto o comunque il percorso fatto a bordo del furgone. Sul posto anche il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altri elementi utili

Non è ancora chiaro se l'autotrasportatore avesse con sé anche del denaro o se l'obiettivo del commando fosse proprio il carico di medicinali, che potrebbero rivendere sul mercato nero o, in base alla tipologia dei prodotti, o utilizzare per esempio per tagliare le sostanze stupefacenti come la cocaina per "allungarla" e aumentarne il peso.