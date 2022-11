Dopo l’allarme lanciato al 112, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza. A condurre le indagini gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le prime ricerche ritrovando in zona, vicino a un cassonetto, sia la pistola - forse giocattolo - che alcuni indumenti sui quali sono in corso accertamenti.

Secondo quanto ricostruito tre uomini, intorno alle 19, sono entrati nell’attività che si trova quasi all’altezza di via Bandiera. Uno di loro, quello armato di pistola, avrebbe minacciato l’operatore che si trovava dietro il bancone, gli avrebbe puntato contro l’arma e lo avrebbe costretto a svuotare la cassa e a consegnargli tutte le banconote. Preso il malloppo, i tre sono scappati facendo perdere le proprie tracce.

Hanno fatto irruzione incappucciati e sono scappati poco dopo con una borsa piena di euro e dollari. Tre uomini armati di pistola hanno rapinato ieri pomeriggio la filale della Forexchange di via Maqueda, un'agenzia di cambio valute. Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a circa duemila euro. Sull’episodio indagano gli investigatori la polizia.

Erano in tre ed erano incappucciati. Preso il malloppo, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Trovati nei paraggi dalla polizia alcuni indumenti e una pistola, probabilmente giocattolo. Al vaglio le immagini di alcune telecamere

/ Via Maqueda

Assalto in un'agenzia di cambio in via Maqueda, rapinatori armati di pistola fuggono con euro e dollari