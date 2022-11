Rapina da Ferdico, minaccia un lavoratore con un coltello e svuota la cassa

Rapinato il punto vendita Ferdico di via Francesco Paolo Perez, nel quartiere Oreto. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione ieri pomeriggio nel negozio di detersivi e prodotti per la casa, si è diretto verso il registratore di cassa e ha minacciato un dipendente. Dopo averlo costretto ad aprire il cassetto con i contanti, ha preso circa 150 euro ed è scappato in direzione di corso Tukory facendo perdere le proprie tracce.

A chiamare il 112 sono stati i lavoratori. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato di polizia Oreto-stazione che hanno avviato le indagini. Gli investigatori, oltre ad acquisire le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno ascoltato il racconto di clienti e passanti acquisendo informazioni utili per risalire al responsabile.

Sempre la polizia indaga su un'altra rapina registrata l'11 ottobre scorso in via Eugenio l'Emiro, quartiere Zisa. Anche in quell'occasione un uomo armato di coltello era entrato nella sanitaria Demma poco prima dell'orario di chiusura pomeridiana. Avrebbe minacciato un cassiere, si sarebbe fatto consegnare alcune centinaia di euro e, forse grazie al contributo di un complice, sarebbe fuggito.