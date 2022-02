Via Leonardo da Vinci, uomo armato di scalpello rapina una farmacia

E’ entrato e si è diretto verso il bancone terrorizzando una delle dipendente che stava servendo un cliente. Poi ha aperto una delle casse, ha preso i contanti ed è scappato, forse grazie a un complice che lo attendeva fuori a bordo di uno scooter. Una rapina è stata messa a segno intorno alle 19 di ieri in via Leonardo da Vinci, all’interno della farmacia Virga. Ad entrare in azione è stato un uomo di circa 40 anni, vestito di scuro, armato di scalpello e con il volto coperto da un fascia collo.

Al termine del colpo, durato meno di due minuti, il rapinatore è riuscito a svuotare una cassa portando via però un magro bottino pari a circa 75 euro. Poi la fuga. I dipendenti hanno chiamato il numero d’emergenza 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volanti di polizia che hanno ascoltato il racconto dei presenti e acquisito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini.

Le ultime rapine ai danni delle farmacie della città risalgono a metà dicembre. Nel mirino la farmacia Ciancio di via Isidoro La Lumia, la Farmacia della Fiera di via Rabin e la parafarmacia Minore di via dei Cantieri. A inizio febbraio però la polizia ha fermato una quarantenne accusato di due colpi, uno in via Cavour e uno in via Libertà. L’indagato è stato rintracciato e riconosciuto dai Falchi della polizia mentre passeggiava per le strade di Ballarò. Il sospetto è che l’uomo possa essere l’autore di altre rapine simili.