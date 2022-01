Rapina a mano armata in farmacia, arrestato giovane di 26 anni

Un giovane di 26 anni, volto noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per una rapina commessa, in concorso con un'altra persona in corso di identificazione, ad una farmacia del quartiere Villagrazia. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Palermo nel corso delle indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Villagrazia.

I fatti risalgono al pomeriggio del 7 ottobre: il giovane, con il volto coperto, sarebbe entrato nella farmacia e avrebbe minacciato con un coltello alcuni dipendenti per farsi consegnare il denaro custodito in cassa. Poi la fuga. Da quel momento sono partite le indagini culminate con l'arresto messo a segno dai carabinieri della compagnia di Palermo Piazza Verdi mentre resta aperta la caccia al complice..