Colpi di pistola e doppio bottino, farmacie del Cep nel mirino dei rapinatori

In meno di un’ora due farmacie sono finite nel mirino dei rapinatori e, secondo gli investigatori, la mano dietro entrambi gli episodi potrebbe essere la stessa. E' successo al Cep. Nel primo caso, in via Pietro Scaglione, i malviventi avrebbero minacciato il farmacista esplodendo anche un colpo di pistola. Nel secondo invece, in via Besio, non avrebbero avuto bisogno di utilizzare l’arma ma sarebbero comunque riusciti a portare via migliaia di euro.

Sono due le rapine avvenute ieri pomeriggio sulle quali indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito due uomini, con il volto coperto e armati di pistola, avrebbero fatto irruzione nella farmacia Agnello di via Pietro Scaglione, nel quartiere Cep. Una volta entrati uno dei due avrebbe puntato l’arma contro il dipendente che si trovava alla cassa, lo avrebbe minacciato e, per intimorirlo, avrebbe sparato contro un mobile.

Dopo aver arraffato i contanti custoditi in cassa i due sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che, con il supporto del personale della Sezione investigativa scientifica, hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la scena. Accertamenti in corso per stabilire il calibro dell’arma utilizzata.

Mentre le pattuglie raggiungevano il luogo del delitto, da un’altra attività è arrivata una richiesta d’aiuto. Il titolare della farmacia Besio, che si trova nell’omonima via e nello stesso quartiere, ha chiamato il 112 segnalando che due uomini - anche loro a volto coperto e armati - avevano appena assaltato la farmacia fuggendo con un bottino di diverse migliaia di euro che di lì a poco sarebbero state versate in banca

Anche in questo gli investigatori dell'Arma hanno eseguito i rilievi e acquisito i video ripresi dalle telecamere installate in zona nella speranza di risalire all’identità dei responsabili e chiarire se effettivamente si tratti, per entrambi i casi, della stessa coppia di rapinatori.