Rapinatore "educato" assalta una farmacia: "Mi ha puntato il coltello per avere i soldi e poi ha salutato"

Ha fatto irruzione con un grosso coltello tra le mani, ha svuotato la cassa e prima di andarsene ha pure salutato. E' successo sabato a Belmonte Mezzagno dove un uomo incappucciato ha rapinato la farmacia di via Papa Giovanni XXIII riuscendo a portare via circa 250 euro in contanti. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Misilmeri che hanno ascoltato il racconto dei testimoni e sequestrato alcuni video.

A raccontare del colpo messo a segno dal rapinatore "educato" è la stessa vittima, una delle dottoresse che lavora nella farmacia aperta appena sei mesi fa. "Tanto educato no, altrimenti avrebbe pure potuto evitare. Sono cose che lasciano strascichi", dice a PalermoToday cercando di sdrammatizzare un po'. "Aveva un grosso coltello, tipo da formaggio, con una lama larga. Indossava un giubbotto rosso - aggiunge - e nascondeva il volto dietro un passamontagna nero. Ci ha minacciati con l'arma, ha svuotato la cassa e si è allontanato salutando".

I testimoni sono riusciti a fornire qualche indicazione che potrebbe rivelarsi utile per gli investigatori. "Era alto e snello, molto probabilmente un giovane, e aveva le sopracciglia folte", racconta ancora la dottoressa che lo ha osservato mentre si faceva spazio fra una mamma con il figlio piccolo e gli altri clienti. I militari intervenuti dopo l'allarme lanciato tramite il 112 hanno acquisito le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza interno all'attività ma anche dalle altre telecamere installate a Belmonte.

L'ultima farmacia presa di mira è stata la Maymone di via Catania, a Palermo, ma il colpo era fallito per via della presenza delle casse automatiche che i dipendenti non possono aprire in nessun modo, neanche per i rapinatori. Prima ancora era stata la volta della farmacia Del Vespro, in corso Tukory, che in meno di venti giorni ha ricevuto due visite indesiderate sulle quali indaga la polizia. E' stato invece denunciato invece un 35enne che avrebbe tentato di rapinare una farmacia a Capaci a gennaio scorso.