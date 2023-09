Corso Tukory, rapinatore armato di taglierino mette a segno un colpo in farmacia

Ha fatto irruzione e minacciato un dipendente prima di farsi consegnare il bottino. Tutto in meno di un minuto. Un colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri in corso Tukory. Nel mirino la farmacia "Del Vespro" dove la polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una telefonata sulla linea 112. A lanciare l'allarme è stato il personale dell'attività dopo la fuga del rapinatore (che era riuscito ad arraffare circa 300 euro) di cui sono riusciti a scorgere un solo dettaglio che potrebbe rivelarsi utile per le indagini: non aveva capelli.

Secondo quanto riferito dai farmacisti, l'uomo - con il volto parzialmente travisato - è entrato e ha estratto dalla tasca un taglierino chiarendo subito le sue intenzioni. Una volta presi i contanti, il rapinatore si è allontanato a piedi. Non si esclude che ci fosse un complice nelle vicinanze, magari rimasto ad attenderlo a bordo di uno scooter. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno sequestrato le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per rintracciare il responsabile.

Risale a dieci giorni fa la rapina al supermercato Ard di via Beato Angelico, nel quartiere Uditore. In quell’occasione un uomo a volto coperto, dopo aver minacciato il cassiere con un grosso paio di forbici, è riuscito a portare via circa 100 euro e a fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere e avviato le indagini. Due giorni prima tre persone armate di coltello erano riuscite a svuotare la cassa di un negozio di via Ernesto Basile che vende sigarette elettroniche.