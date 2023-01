Corso dei Mille, rapinatore armato di coltello assalta una farmacia

Rapina in corso dei Mille. Un uomo ha colpito ieri pomeriggio la farmacia Provenzani che si trova vicino all’istituto alberghiero. Un assalto durato una manciata di secondi e che ha fruttato al malvivente un bottino di circa 100 euro. Sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione un uomo, che indossava un giubbotto blu e un casco da moto di colore bianco, ha fatto irruzione nell’attività intorno alle 19.30. Si è diretto verso il bancone, ha minacciato con un coltello il farmacista e lo ha costretto a svuotare il registratore di cassa prima di fuggire con i pochi contanti trovati al suo interno.

A lanciare l’allarme a quel punto è stato lo stesso farmacista che ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Due pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale hanno raggiunto l’attività e ascoltato il racconto del farmacista. Indagini in corso per risalire all’identità del responsabile che potrebbe aver agito anche con il supporto di un complice.

Lo scorso 4 gennaio era finita nel mirino la vicina farmacia Ponte Ammiraglio di via Brancaccio. In quell’occasione, come ricostruito dagli investigatori, i rapinatori erano due: uno, armato di coltello e con un cappellino di lana, è entrato nell’attività con il volto coperto. L’altro invece è rimasto fuori ad attendere il complice a bordo di uno scooter. Bottino: circa 500 euro.