Assalto in via Brancaccio, rapinata la farmacia Ponte Ammiraglio

Rapinata la farmacia Ponte Ammiraglio. Due uomini hanno assaltato questa mattina la farmacia che si trova di via Brancaccio 2/O riuscendo a portare via un bottino da circa 500 euro. Sull'episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza interno e da altri apparecchi installati in zona.

Secondo quanto ricostruito i due uomini sarebbero arrivati davanti alla farmacia intorno alle 11.30. Uno, armato di coltello e con il volto travisato da un cappellino di lana, ha fatto irruzione dirigendosi spedito verso il registratore di cassa. Dopo aver minacciato un dipendente, lo avrebbe costretto ad aprire il cassetto contenente le banconote prima di prelevare i contanti e fuggire.

Una volta preso il malloppo il rapinatore è scappato, ha raggiunto il complice che lo attendeva all'esterno, a bordo di uno scooter, per poi fuggire in direzione di piazza Scaffa e fare perdere definitivamente le tracce. Gli investigatori del commissariato Brancaccio hanno ascoltato alcuni potenziali testimoni che potrebbero aver notato qualche dettaglio utile per le indagini.