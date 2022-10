"Ho una pistola": rapina farmacia ma poi sbatte nella vetrata, un 72enne lo insegue e lo fa arrestare

Un palermitano di 35 anni con diversi precedenti è stato arrestato a Bologna per tentata rapina alla farmacia Sacro Cuore di via Matteotti, nel quartiere Navile. E' successo nel pomeriggio di ieri, 20 ottobre, quando l'uomo è entrato nella farmacia, dove erano presenti titolare, dipendenti e un paio di clienti: con il volto coperto dal passamontagna, si è avvicinato alla cassa, facendo intendere di avere una pistola in tasca. Poi si è maldestramente impossessato del registratore di cassa che è caduto a terra, così ha estratto il cassetto con appena 60 euro, ha sbattuto contro la vetrata, danneggiandola, ed è uscito.

Il titolare 72enne però lo ha inseguito e i dipendenti hanno chiamato la polizia. Quando le volanti sono arrivate sul posto, l'uomo è stato in grado di indicare esattamente dove si trovasse il ladro, nascosto cioè tra le auto parcheggiate. E' stato arrestato per tentata rapina aggravata.

Sul Resto del Carlino c'è il racconto del titolare della farmacia: "L'uomo - si legge sul sito del quotidiano bolognese è entrato una prima volta dirigendosi verso il bancone e dicendo di consegnargli i soldi in cassa. Gli abbiamo detto di andarsene. Al che ci ha risposto: ‘Ah sì? Allora adesso torno con la pistola’. E se ne è andato. Salvo poi tornare, un attimo dopo, come una furia e strappare, letteralmente, il registratore di cassa. Poi fuggendo ha anche sbattuto contro la porta a vetri e credo che l’abbia danneggiata". Il farmacista non è rimasto a guardare: "A 72 anni gli sono corso dietro e non l’ho fatto scappare: lo abbiamo visto infilarsi nel giardino della chiesa del Sacro Cuore e nascondere il registratore di cassa sotto un’auto". Quando i farmacisti lo hanno raggiunto, il rapinatore si stava togliendo la felpa e il cappello, nel tentativo di non farsi riconoscere. "Abbiamo chiamato la polizia, sono arrivate diverse volanti. Lo hanno arrestato subito. E quasi, viste le condizioni in cui stava, faceva un po’ pena. I soldi, saranno stati un centinaio di euro, li abbiamo recuperati. Il danno più grosso, e quello dà fastidio, è per il registratore di cassa e la porta che adesso sono da sistemare".