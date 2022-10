Rapina nella farmacia di via Pitrè, uomo armato di pistola si fa consegnare l'incasso e fugge

Una rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri in via Pitrè. Nel mirino la farmacia Margiotta che si trova all?angolo con via Pindemonte. Secondo una prima ricostruzione, un uomo armato di pistola è entrato, si è diretto verso il bancone, ha minacciato il farmacista e lo ha costretto a consegnargli i contanti custoditi in cassa. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino.

Una volta preso il malloppo, l?uomo, forse un giovane, è fuggito a piedi in direzione di via dei Cipressi dove con ogni probabilità c?era un complice che lo attendeva a bordo di un?auto o di uno scooter. Dopo l?allarme lanciato dal farmacista sono intervenuti gli investigatori dell?Ufficio prevenzione generale e della squadra mobile che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini di alcune telecamere.

A maggio scorso Federfarma Palermo aveva lanciato l'allarme sottolineando il problema. In quell'occasione il presidente dell'associazione, Roberto Tobia, aveva scritto al prefetto e al questore chiedendo loro di "porre in essere quanto necessario per arginare il fenomeno" e "valutare insieme eventuali modalità di divulgazione di iniziative".