Zona università, uomo armato di coltello e incappucciato rapina una farmacia

Rapinata un'attività commerciale a due passi dall'università. Un uomo incappucciato e armato di coltello ha fatto irruzione nella farmacia Cortegiani di via Enrico Toti puntando dritto verso la cassa. Dopo aver minacciato il dipendente che si trovava dietro il bancone, il rapinatore lo ha costretto ad aprire il registratore e a consegnargli circa 200 euro in contanti prima di fuggire.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi farmacisti dopo aver visto l'uomo che si allontanava in direzione del Villaggio a bordo di una Lancia Y. Alla richiesta di intervento sono arrivate le pattuglie di polizia dell'Ufficio prevenzione generale che hanno ascoltato i testimoni e acquisito le immagini riprese dalle telecamere che potrebbero aver inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini.

Pochi giorni fa i Falchi della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza con cui il gip ha disposto gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora, con obbligo di permanenza in casa nelle ore notturne, nei confronti di un 41enne della Zisa accusato di aver rapinato ad aprile gli uffici postali di via Enrico Toti e di corso Calatafimi portando via un bottino di circa mille euro.