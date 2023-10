Corso Tukory, seconda rapina in due settimane alla farmacia Del Vespro

Una rapina è stata consumata alla farmacia Del Vespro di corso Tukory già finita nel mirino due settimane fa. Simili le modalità del colpo: anche in quest'ultimo caso un uomo ha fatto irruzione e dopo aver minacciato un dipendente si è fatto consegnare l'incasso pari ad alcune centinaia di euro.

In seguito è stato lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano su quanto accaduto. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato i testimoni.

Sull'episodio di fine settembre invece indaga la polizia. Anche in quel caso a entrare in azione era stato un uomo, col volto parzialmente travisato, che - secondo quanto riferito dai farmacisti - aveva estratto un taglierino dalla tasca, minacciando i dipendenti e portando via circa 300 euro.