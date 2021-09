Era ai domiciliari, esce per rapinare una farmacia in corso dei Mille: arrestato un 21enne

I carabinieri della stazione Acqua dei Corsari hanno arrestato un 21enne che aveva tentato di rapinare una farmacia in corso dei Mille. I militari lo hanno intercettato con ancora addosso gli abiti, i guanti e un revolver, poi risultato a salve, utilizzati per mettere a segno il colpo. Il giovane dovrà rispondere anche del reato di evasione in quanto era sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso di un'altra operazione invece i militari della stazione Olivuzza hanno arrestato un 53enne palermitano in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica per una rapina, commessa nel 2017, .

Inoltre sono state arrestate altre tre persone per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, e un'altra per taccheggio. Infine sono scattate le manette per un 29enne palermitano per maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente.