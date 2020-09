Assalto allo Sperone, rapinata la farmacia Cavour

Un'altra farmacia nel mirino dei rapinatori. Un bandito armato di coltello e con il volto coperto ha fatto irruzione venerdì scorso all'interno dell'attività "Cavour" di via Padre Giuseppe Puglisi, in zona Sperone. Dopo averlo minacciato, ha costretto un dipendente ad aprire la cassa e a consegnargli i contanti. Da quantificare con precisione il bottino che ammonta a oltre 300 euro.

Dopo l'assalto il dipendente ha contattato le forze dell'ordine tramite il numero unico d'emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato il farmacista e acquisito le immagini delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza interna. Sull'episodio indagano i militari del Nucleo radiomobile e della stazione Brancaccio.

Agli inizi di settembre è stata rapinata la farmacia "Agnello" in zona Cep. Un uomo è entrato con un coltello tra le mani e una maglietta avvolta attorno alla testa, ha minacciato una dipendente e ha strappato via il registratore di cassa poi ritrovato in un giardinetto vicino. In via Pietro Scaglione sono intervenuti gli agenti delle volanti di polizia e il personale della Scientifica per i rilievi.