Rapina in farmacia a Baida, svuotano la cassa e portano via i soldi anche a un cliente

Hanno svuotato la cassa della farmacia di Baida e, contemporaneamente, hanno portato via i soldi di un cliente che in quel momento si trovava all'interno dell'esercizio commerciale. Rapina ieri in via alla Falconara. Ad entrare in azione tre uomini armati di pistola.

Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto è intervenuta successivamente la polizia. Gli agenti, che indagano sul colpo, hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza vicini alla farmacia e della zona.