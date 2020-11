Cronaca Tommaso Natale / Via Partanna Mondello

Partanna, banditi armati di pistola rapinano un supermercato Eurospin

I malviventi hanno fatto irruzione nel punto vendita di via Partanna. In pochi minuti sono riusciti a portare via due registratori di cassa e a fuggire a bordo di un'auto rubata e poi ritrovata in zona Zen. Bottino da oltre mille euro. Indaga la polizia