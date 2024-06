Rapina all'Eurospin di Acqua dei Corsari, minaccia col coltello il cassiere e fugge con mille euro

Si è intrufolato come fosse un cliente qualsiasi all'orario di chiusura. Una volta dentro al supermercato, armato di coltello, ha raggiunto il cassiere minacciandolo di consegnargli l'incasso della giornata: circa mille euro in contanti. E' successo ieri all'Eurospin di via Calogero Zucchetto, nella zona di Acqua dei Corsari. Il giovane, 29 anni, si è poi dato alla fuga.

A lanciare l'allarme sono stati i dipendenti che, terrorizzati dall'arma che è stata puntata contro il collega, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri che hanno raggiunto il supermercato e acquisito le immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la rapina, hanno individuato il ventinovenne denunciandolo a piede libero.