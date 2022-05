Entra in casa di un uomo in sedia a rotelle, lo aggredisce e gli ruba 2 mila euro

Disabile in sedia a rotelle aggredito e derubato in casa. Paura ieri mattina al Cep per una rapina avvenuta in piazza Benvenuto Cellini dove gli agenti delle volanti sono intervenuti raccogliendo la segnalazione lanciata da un uomo: "Presto, venite. Siamo stati aggrediti da una persona che è entrata e mi ha rubato i soldi". La polizia ha acquisito le immagini di alcune telecamere installate nella zona e ascoltato sia la vittima che i testimoni.

Secondo una prima ricostruzione è avvenuto tutto nell’arco di mezzora, intorno alle 9.30. Dopo aver sentito suonare il citofono il disabile avrebbe aperto il portone alla badante, accompagnata come ogni giorno al lavoro dal marito. La donna sarebbe entrata nell’androne e avrebbe salito le scale, seguita a breve distanza da un altro uomo. A quel punto avrebbe varcato l'ingresso e il rapinatore avrebbe approfittato dell’occasione per fare un guizzo e intrufolarsi nell’appartamento.

Come raccontato dall’anziano il rapinatore avrebbe fatto irruzione in casa, avrebbe spinto sia la badante che il disabile e in poco tempo sarebbe riuscito ad arraffare duemila euro in contanti per poi scappare. Il marito della donna di servizio, rimasto giù in auto, avrebbe sentito qualcuno urlare e poco dopo si sarebbe azzuffato con il rapinatore. Dopo una breve colluttazione il bandito è riuscito a divincolarsi e a scappare a bordo di una bicicletta elettrica.

Terminato l’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale le indagini sono passate agli investigatori della squadra mobile che hanno raccolto i primi indizi per risalire all’identità del rapinatore, che sarebbe andato a colpo sicuro e in pochi secondi sarebbe riuscito a individuare il cassetto in cui c’erano i contanti. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno sottoposto ad accertamenti la vittima e il marito della badante, che ha riportato alcune escoriazioni alle braccia.