Tentano la rapina al Despar, ma gli impiegati li mettono in fuga: "Li abbiamo colpiti con noci e carrelli"

Momenti di panico ieri sera, intorno alle 20, al supermercato Despar di via Leoncavallo, nel quartiere Malaspina, dove una coppia di rapinatori ha tentato di mettere a segno un colpo, minacciando e picchiando gli impiegati, che tuttavia hanno reagito in maniera decisa - anche col lancio di noci e carrelli contro i banditi - e hanno messo in fuga i due, sulle cui tracce si è messa adesso la polizia.

A raccontare l'accaduto a PalermoToday è proprio una dipendente del negozio, che era già stato preso di mira dai rapinatori lo scorso 7 febbraio. Due ragazzi si sono presentati davanti al Despar incappucciati, con una tuta nera e scarpe bianche: "Un mio collega che si trovava fuori non appena ha visto questo movimento strano ha dato subito l’allarme cercando di chiudere la porta", spiega l'impiegata. I rapinatori sarebbero entrati con una catena e un portavolantini.

Una cassiera ha subito fatto resistenza anche se uno dei ragazzi ha cercato di colpirla con l'asta di ferro: "L'ha schivato e preso a pugni - racconta l'impiegata - e ha urlato, così siamo intervenuti tutti, compreso il titolare, tirando addosso ai due confezioni di noci. Presi alla sprovvista sono usciti, ma cercavano comunque di colpirci. A quel punto abbiamo preso dei carrelli e glieli abbiamo lanciati contro".

In prima battuta i corragiosi lavoratori sono riusciti ad impedire la fuga in scooter dei banditi: "Uno dei due è caduto perché gli abbiamo lanciato diversi carrelli addosso, l'altro per difendersi ha colpito un nostro collega ferendolo alla mano - spiega ancora la dipendente - ma alla fine sono scappati a piedi". E' stata chiamata quindi la polizia, che è arrivata rapidamente in via Leoncavallo. Sono stati compiuti rilievi scientifici per recuperare le impronte lasciate da uno dei rapinatori sull'asta di ferro e anche su un casco che i due hanno perso nella fuga. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.