"Che ore sono?": viene rapinato nella zona di corso Tukory, arriva la polizia e arresta 20enne

Reato di rapina consumata in concorso. Con questa accusa la polizia ha arrestato un palermitano di 20 anni. A incastrarlo è stato un vistoso tatuaggio sulla mano. In azione gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. E' successo nella scorsa notte quando è stata diramata una nota riguardante due persone che avevano appena rapinato una persona in via Di Cristina, nei pressi di corso Tukory.

"Ad allertare i poliziotti - raccontano dalla questura - è stato un uomo che al numero d'emergenza 112 ha riferito che, mentre stava per rientrare a piedi verso la propria abitazione, è stato avvicinato da un giovane che con il pretesto di chiedere l’ora, lo ha fermato e facendo intendere di essere armato di coltello, si è fatto consegnare il portafogli 'prelevando' una carta di credito e denaro contante per un totale di 25 euro (due banconote da 10 euro ed una da 5 euro). Il rapinatore, in compagnia di un complice, si è poi allontanato verso corso Tukory, in direzione della stazione centrale".

E' scattato così l'intervento di due volanti, una delle quali ha iniziato a perlustrare la zona alla ricerca dei rapinatori. "Percorrendo via Perez i poliziotti hanno notato la presenza di un giovane che, con passo spedito e fare guardingo, ha destato sospetto tanto da indurre gli agenti a procedere ad un controllo - dicono dalla questura -. La descrizione del rapinatore fornita dalla vittima è stata subito comunicata alla volante che stava procedendo all’accertamento, e a coincidere sono stati non solo le fattezze fisiche e i vestiti indossati, ma anche un tatuaggio che la vittima ha notato durante la rapina, sul dorso della mano destra, tra pollice ed indice del rapinatore. Il sospettato, che per tutto il tempo del controllo è apparso poco collaborativo ed oltremodo nervoso, è stato identificato; a suo carico oltre a reati contro il patrimonio, è risultato esserci un avviso orale emesso dal questore di Palermo lo scorso settembre".

La perquisizione personale a cui è stato sottoposto ha permesso inoltre di rinvenire denaro contante pari a 25 euro, (due banconote da 10 euro ed una da 5 euro). Il 20enne palermitano, arrestato nella flagranza del reato di rapina consumata in concorso, in attesa del rito della “direttissima”, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura. In sede di giudizio l’arresto è stato convalidato. Indagini sono in corso per risalire all’identità del complice.