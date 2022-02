Zen, corriere Sda sorpreso mentre consegna i pacchi e rapinato in pieno giorno

Due uomini, con il viso coperto dalla mascherina ma non armati, hanno teso un agguato a un autotrasportare che si era fermato in via Marco Fanno. Bottino: poco più di 200 euro. Sull’episodio indaga la polizia che ha acquisito le immagini di alcune telecamere