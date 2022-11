In due lo minacciano con un coltello e poi lo picchiano: rapinato corriere a Passo di Rigano

Corriere finisce in ospedale dopo essere stato picchiato e rapinato a Passo di Rigano. E’ successo ieri in via Leonardo Ruggeri, non lontano da via Evangelista di Blasi, dove due uomini armati di coltello avrebbero assaltato un autotrasportatore impegnato in un giro di consegne. A lanciare l’allarme è stato lo stesso lavoratore dopo essersi liberato dalla morsa dei malviventi. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Secondo quanto riferito dalla vittima i rapinatori sarebbero entrati in azione intorno alle 14. Lo avrebbero bloccato e spintonato, gli avrebbero dato un paio di pugni per neutralizzarlo e infine lo avrebbero minacciato costringendolo a consegnare i contanti che aveva in tasca (circa 200 euro). Poi sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto il corriere avrebbe contattato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Dopo aver ascoltato il suo racconto i militari dell’Arma hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di alcune telecamere. Il lavoratore, che ha riportato alcuni lievi traumi, è andato al pronto soccorso per farsi controllare ed è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.