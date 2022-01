Rapina a un corriere durante il giro di consegne tra San Lorenzo e Tommaso Natale

Corriere rapinato durante il giro delle consegne. È successo giovedì pomeriggio a un autotrasportatore privato che stava recapitando dei pacchi nella zona tra San Lorenzo e Tommaso Natale. Mentre si trovava vicino al furgone, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, è stato avvicinato improvvisamente da due uomini a volto coperto, uno dei quali armato di coltello.

I rapinatori hanno spintonato e minacciato il corriere della Dhl costringendolo a salire nel vano posteriore del mezzo e a consegnare i contanti che aveva addosso, circa 700 euro. Poi la fuga. L’uomo ha successivamente contattato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno ascoltato il racconto della vittima e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere.

Si erano dovuti accontentare di altro i rapinatori che, a febbraio 2021, hanno sorpreso un autotrasportatore in via Leonardo da Vinci. Come riferito poi agli investigatori della polizia i due, incappucciati e armati di taglierino, lo avevano immobilizzato per poi rubargli un paio di forme di formaggio fresco, caricarle a bordo di un'auto e allontanarsi.